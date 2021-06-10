Место для "услаждения и отдыха": Путин и Байден встретятся на женевской вилле Ла Гранж

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии назвал место проведения саммита президентов России и США, который состоится 16 июня. Ранее сообщалось, что встреча пройдет на одной из швейцарских вилл.

И вот теперь стало известно, что главы государств встретятся на "легендарной вилле Ла Гранж". "Швейцария благодарит обе страны за доверие, проявленное при выборе Женевы", - говорится в сообщении департамента в Twiter.

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

Вилла располагается на берегу Женевского озера и окружена одноименным парком. Место действительно легендарное: первая вилла была построена здесь еще во времена Римской империи, по сей день на территории парка сохраняются ее руины. Современная вилла строилась и переделывалась в XVIII-XIX веках, а в 1917 году Уильям Фавр, известный женевский политик и меценат, передал виллу властям Женевы "в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения".

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