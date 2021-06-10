10 Июня 2021
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Политика За рубежом
Вилла Ла Гранж в Женеве. (2021) | Фото: Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии

Место для "услаждения и отдыха": Путин и Байден встретятся на женевской вилле Ла Гранж

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии назвал место проведения саммита президентов России и США, который состоится 16 июня. Ранее сообщалось, что встреча пройдет на одной из швейцарских вилл.

И вот теперь стало известно, что главы государств встретятся на "легендарной вилле Ла Гранж". "Швейцария благодарит обе страны за доверие, проявленное при выборе Женевы", - говорится в сообщении департамента в Twiter.

Вилла располагается на берегу Женевского озера и окружена одноименным парком. Место действительно легендарное: первая вилла была построена здесь еще во времена Римской империи, по сей день на территории парка сохраняются ее руины. Современная вилла строилась и переделывалась в XVIII-XIX веках, а в 1917 году Уильям Фавр, известный женевский политик и меценат, передал виллу властям Женевы "в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения".

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Теги: вилла ла гранж, женева, переговоры, швейцария



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