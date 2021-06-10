Михаил Ходоровский: Жители Свердловской области ещё не скоро испытают удобство высокоскоростных поездов

Свердловская область ещё не скоро ощутит на себе удобство высокоскоростных поездов. Об этом заявил генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский. По его словам, в регионе инфраструктура развита не настолько, чтобы сразу поставить на пути высокоскоростные поезда или, тем более, полностью заменить на них привычный локомотив.

"Мы действительно подписали соглашение, что на "Уральских локомотивах" будет производится высокоскоростной проезд. Но для того, чтобы он ездил, нужна инфраструктура. Неправильно просто создать 100 поездов и поставить их на линии. Это большие деньги и долгая работа. Но процесс идёт и идёт устойчиво, и мы понимаем, когда мы готовы показать продукт", - отметил Ходоровский.

Точных дат выхода скоростного поезда на свердловские пути пока нет, и на данный момент самым быстрым и удобным локомотивом является "Ласточка".

Напомним, долгое время свердловские и челябинские власти продвигали проект создания ВСМ между регионами, в РЖД его лоббировал бывший свердловский губернатор Александр Мишарин, однако в 2020 году проект был заморожен.