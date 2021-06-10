Минпросвещения собирается запустить новый эксперимент над детьми - об их "информационно-технологическом взаимодействии"

Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа "Об утверждении форм и условий информационно-технологического взаимодействия участников эксперимента при апробации платформы цифровой образовательной среды и информационно-коммуникационной образовательной платформы". Речь идет о новом эксперименте над детьми, а именно об обкатывании на них новых технологий управления.

Проект разработан в рамках проведения другого эксперимента - о внедрении "цифровой образовательной среды". Документ так и называется: "Положение о проведении на территории отдельных субъектов Российской Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды". Интересно, что он был утвержден Постановлением Правительства 7 декабря 2020 года, хотя был запущен еще с 1 сентября в 14 регионах.

В приложении к проекту приказа отмечается, что условием "информационно-технологического взаимодействия" школьников является их авторизация. Она должна проводиться на базе "Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА). То есть школьников просто заставляют регистрироваться в ЕСИА для продолжения обучения.

Фактически речь идет о принуждении к сдаче всех требуемых персональных данных, в том числе родителей, что прямо нарушает конституционное право на неприкосновенность частной жизни. Ведь без регистрации в цифровой системе ребенок будет поражен в праве на образование - он просто не получит доступ к ЦОС, а значит, к урокам, заданиям и т.д.

Эксперимент прямо нарушает ст. 21 Конституции РФ: "Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам". Однако по факту речь идет о проведении эксперимента над миллионами детей. Притом что, согласно п. 2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Это касается также использования технических, аудиовизуальных и иных средств. А в отношении ЦОС никаких исследований не проводилось. Поэтому вероятным является и вред для физического здоровья детей, не считая влияния на умственное развитие.

Эксперимент также нарушает закон о персональных данных и о предоставлении государственных и муниципальных услуг (граждане имеют право получать услуги как в электронной форме, так и в иных формах по выбору заявителя).

Напомним, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев открыто признал, что цифровизация навязывается, так как у государства нет денег на сельские школы и учителей. А премьер Михаил Мишустин не стесняясь заявил, что цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан. То есть, строго говоря, осуществлять незаконную деятельность.