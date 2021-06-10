ДТП с гибелью шести рабочих на Урале: возбуждено дело, назначены экспертизы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с гибелью людей на Среднем Урале.

Напомним, все случилось сегодня утром в поселке Горный ЗАТО Лесной: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного предприятия. В пути у автобуса возникла неисправность, водитель потерял управление и сбил людей, которые пешком направлялись на работу.

Погибли шесть человек, все они были пешеходами. Несколько человек в автобусе получили травмы, им оказывается необходимая медпомощь.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". На месте происшествия работает следственная группа, туда направлены следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты из областного СКР.

Проводится осмотр, изымаются предметы и документы, анализируется документация по перевозке сотрудников служебным транспортом. Также проводятся допросы пострадавших и очевидцев случившегося. Назначаются необходимые судебные экспертизы - в том числе автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские (для установления точных причин смерти погибших и степени тяжести вреда здоровью пострадавших).

Ранее сообщалось, что причиной трагедии стали отказавшие у автобуса тормоза.