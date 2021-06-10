"Синара" поборется за возможность строительства нового зала филармонии в Екатеринбурге

Группа "Синара" заявится на конкурс по строительству нового концертного зала филармонии в уральской столице. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал генеральный директор группы "Синара" Михаил Ходоровский.

"Екатеринбург заслуживает того, чтобы иметь супер-современный концертный зал. При таком разнообразии коллективов, певцов, Екатеринбург - это одна из культурных столиц России. Здесь же ситуация простая. Будет объявлен конкурс, мы на него заявимся. Если победим, то займёмся", - сообщил Михаил Ходоровский.

Напомним, общая стоимость реализации проекта по строительству нового концертного зала Свердловской филармонии составляет 17 млрд руб., источник финансирования пока не определен. Областные власти рассчитывают встроить проект в федеральную программу "Развитие культуры", однако это сложно сделать в короткие сроки - конкурс по выбору генподрядчика планировалось провести уже в следующем году.