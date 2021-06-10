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Общество Челябинская область
Александр II, освободитель, терроризм, покушение, убийство, Романовы (2016) | Фото: beloedelo.ru

Памятник Александру II появится в "Алом поле" в Челябинске по воле жителей, - мэр

Глава Челябинска Наталья Котова в разговоре с Накануне.RU высказалась о появлении в парке "Алое поле" памятника Александру II. По её словам, памятник появится отнюдь не вопреки воле жителей.
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"Было публичное обсуждение, на котором жители высказались против. Позже состоялось интернет-голосование, и там – другая версия. Принятие решения – за коллегией и депутатами. Коллегия высказалась за появление монумента, депутаты приняли решение об установке", - сказала журналисту агентства Котова.

Мэр поделилась с журналистом агентства итогами онлайн-голосования за или против установки памятника царю-освободителю. Исследование проходило с применением методики CAPI (опрос с применением планшетных компьютеров). Всего опрошено 545 жителей Челябинска. Из них 43,1% высказались за установку памятника, 29,7% - против, ещё 20,9% появление монумента безразлично. Место установки связано с историческим названием: в 1907 г. в центре Алого поля началось строительство Александро-Невской церкви, после чего площадь стала именоваться Александровской (до 1917 г.). Инициатор появления памятника – Челябинская епархия РПЦ. Установят монумент за счёт привлеченных средств епархии.

Напомним, ранее, как мы рассказывали, на публичных слушаниях, прошедших в Челябинске, большая часть участников высказалась против этого проекта. По итогам слушаний решено было провести опрос горожан на сайте мэрии.

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Теги: Наталья Котова, Александр II, Алое поле, памятник



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