10 Июня 2021
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Экономика В России
Синарский трубный завод (2021) | Фото: Накануне.RU

Минтруд: Разговоры о четырехдневной рабочей неделе по-прежнему не актуальны

Минтруд России не планирует никаких кардинальных изменений в календаре выходных дней и распределении праздников по году, а вопрос о четырехдневной рабочей неделе по-прежнему считает крайне не актуальным.

"С учетом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в Трудовом кодексе, необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке, на сегодняшний день неактуальна. Гибкий график, удаленная занятость для отдельных категорий сотрудников или для всех могут быть предусмотрены коллективным договором конкретных работодателей. На нынешнем этапе этого вполне достаточно, - заявил глава министерства Антон Котяков в интервью "Известиям". - Давайте посмотрим на практику реализации решений, которые уже приняты. Последние изменения об удаленной занятости отвечают запросам общества, позволяют работодателю формировать гибкий график. А в случае необходимости можно и четырехдневную работу в офисе сделать, и трехдневную, а пару дней с определенным режимом удаленной работы можно из-за города трудиться. Это во многом решает вопросы, которые мы сейчас обсуждаем".

По мнению Котякова, в России сейчас "достаточно сбалансированная позиция" по соотношению рабочего и нерабочего времени, необходимости введения дополнительных выходных дней нет.

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Теги: минтруд, четырехдневная рабочая неделя, праздничные дни, выходные



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