Псаки оценила атмосферу саммита после скандального заявления Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байдена будет откровенным на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, не будет ли саммит "неловким" после резких слов Байдена о том, что он считает Путина "убийцей".

По словам Псаки, Байден давно знает Путина и никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда поведение России "не отвечало демократическим ценностям".

Представитель Белого дома подчеркнула, что речь не идет о дружбе между двумя лидерами, сообщает Regnum. "Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", — отметила она.

Напомним, президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". В свою очередь американская сторона не поддержала предложение президента России.