В Челябинской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения ртути в воде в деревне

В Челябинской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения превышения предельно допустимого содержания ртути в одном из источников водоснабжения в деревни Шумаки Коркинского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования устанавливаются причины ранее зафиксированного превышения предельно допустимого содержания ртути в воде.

В апреле текущего года в одном из источников водоснабжения было выявлено превышение предельно допустимого содержания ртути. В настоящий момент эта скважина демонтирована.

"Снабжение граждан водой для технических нужд, в том числе для полива, осуществляется через новую скважину, подвоз питьевой воды обеспечивается в необходимом объеме. Органом местного самоуправления проводится процедура лицензирования нового источника водоснабжения", - рассказали в пресс-служба областной прокуратуры.