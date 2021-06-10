Пассажир такси, стрелявший по красноярским велосипедистам, сам явился в полицию

Мужчина, стрелявший в Красноярске по велосипедистам, сам пришел в полицию после того, как видео с инцидентом попало в сеть и СМИ, а личностью пассажира такси заинтересовались правоохранительные органы.

Напомним, накануне в сеть попали кадры, на которых четверо велосипедистов едут по дороге, с ними равняется такси, из окна которого по ним начинает стрелять человек. Были слышны хлопки как от выстрелов. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" (до 7 лет лишения свободы).

"После опубликования видеозаписи в сети Интернет 24-летний пассажир такси сам пришел в отдел полиции и сознался в содеянном. По словам мужчины, конфликт возник из-за того, что велосипедисты создавали помехи для движения транспортных средств и отказывались покинуть проезжую часть. Чтобы повлиять на нарушителей, пассажир применил охолощенный пистолет", - говорится в сообщении пресс-службы краевого полицейского главка. Мужчину задержали.

Задержанный назвал действия велосипедистов провокацией: "На просьбу отъехать с дороги они отреагировали буйно", - заверяет стрелявший.