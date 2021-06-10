10 Июня 2021
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(2018) | Фото: kremlin.ru

Губернатор Севастополя закрыл аккаунт в Facebook после жалобы Киева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев закрыл свой аккаунт в Facebook после жалоб Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Украинский чиновник Антон Кориневич, считающий себя представителем Владимира Зеленского в Крыму, заявил, что аккаунт губернатора Севастополя в Facebook числится верифицированным. И они подали жалобу, смысл которой сводился к тому, что Развожаев якобы не является губернатором Севастополя, так как в Киеве его не назначали.

"Соответственно, такой должности и государственного деятеля просто не существует", - написал Кориневич.

В результате соцсеть сняла синюю галочку с аккаунта. А Развозжаев решил просто удалить аккаунт за ненужностью. По его словам, он давно хотел это сделать, а нынешняя ситуация только стала катализатором. Последнюю запись в Facebook он сделал еще в марте прошлого года.

Поразительно, что в рамках "децентрализации" Киев собирается "включить" Севастополь в состав Бахчисарайского района с центром в Бахчисарае.

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Теги: Украина, Севастополь, Михаил Развожаев, Facebook



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