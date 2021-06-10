Коллектив УВЗ награжден Министерством обороны РФ

Коллектив Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) отмечен за подготовку бронетехники к Параду Победы 9 Мая 2021 года. Грамота Министерства обороны РФ подписана и вручена главнокомандующим Сухопутными войсками, генералом армии Олегом Салюковым, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Награда вручена "за активную и плодотворную работу при подготовке военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 9 мая в парадном строю по брусчатке Красной площади прошла самая перспективная бронетехника Уралвагонзавода – танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв" и Т-14 на платформе "Армата". Подготовкой машин в подмосковном Алабино занималась спецбригада из специалистов предприятия. Парад 2021 года стал 14-ым для тагильчан.

В задачи уралвагонзаводцев входила разгрузка танков, их диагностика, сезонное и техническое обслуживание, в том числе замена масла, промывка фильтров, контроль позиций, обкатка и многое другое. Техническое обслуживание изделий проводилась ежедневно после каждой репетиции. Также заводчане консультировали экипажи. Чтобы уберечь от повреждений столичный асфальт и брусчатку Красной Площади, тагильчане "одевали" и "обували" технику: устанавливали дополнительную динамическую защиту на борта и грузонесущие резинополимерные пластины на гусеницы танков.