10 Июня 2021
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Происшествия За рубежом
Идлиб, Сирия (2020) | Фото: anfrussian.com

При подрыве бронеавтомобиля в Сирии погиб российский военный

Российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасака.

Еще трое получили ранения, сообщили в Минобороны России. Пострадавшие доставлены в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

Бронеавтомобиль российской военной полиции осуществлял проверку маршрута патрулирования.

Как пишет Regnum, перед этим курдские СМИ сообщили о подрыве российского бронеавтомобиля возле турецких опорных пунктов в селе Аль-Асадия к северу от Зарканского района.

В декабре трое российских военных полицейских получили легкие ранения при обстреле бронетранспортера боевиками в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе населенного пункта Трумба. Отмечалось, что огонь велся с территории, занятой бандами боевиков, подконтрольными Турции.

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Теги: сирия, подрыв бронеавтомобиля, военный



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