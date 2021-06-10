Подробности ДТП на Урале: все погибшие были пешеходами, а пострадавшие ехали в автобусе

Следственный комитет установил предварительные обстоятельства ДТП с гибелью людей в закрытом уральском городе Лесной.

Авария случилась сегодня утром в поселке Горный, который входит в ЗАТО. Погибли шесть человек, еще несколько получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по предварительным данным, в 7.20 утра служебный автобус вез на смену работников местного предприятия - несколько десятков человек. При движении по территории предприятия у автобуса возникла неисправность, водитель потерял управление и наехал на шедших на работу людей.

По данным ведомства, все погибшие являлись пешеходами, а в автобусе травмы получили, предварительно, пять человек. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медпомощь.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа СК России. Проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Более подробную информацию в Следственном комитете обещают предоставить позже.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, глава надзорного ведомства региона Борис Крылов уже дал поручение территориальным прокурорам с привлечением ГИБДД проверить техническое состояние служебного автотранспорта, задействованного в перевозке людей. Также будет проверяться соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности на Среднем Урале.

Напомним, по предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозов у автобуса.