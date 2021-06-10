Жириновский похвалил мэрию Москвы за отказ назвать улицу именем Юрия Лужкова

Владимир Жириновский одобрил решение столичных властей не переименовывать одну из улиц Москвы в честь Юрия Лужкова. Ранее депутаты всех фракций Госдумы, кроме ЛДПР, обращались к нынешнему мэру города с просьбой увековечить имя его предшественника.

Жириновский объяснил, почему либерал-демократы не участвовали в этом. "Власти Москвы отказались называть улицу в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Это великолепное решение, - пишет политик в своем Telegram-канале. - Хотелось бы взглянуть в глаза тем депутатам, которые осмелились просить назвать улицу именем человека, отстраненного по утрате доверия. Это ведь значит, что при нем была страшная коррупция, воровство, нарушение всех возможных правил и законов".

Стоит отметить, впрочем, что мэрия отказала не по мотивам личного отношения к персоне Лужкова, а из-за формальных требований: назвать улицу или другой объект в честь человека можно только спустя десять лет после его смерти. В случае с Лужковым – после 2029 года.

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