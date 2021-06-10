10 Июня 2021
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Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Лидеры G7 потребуют от ВОЗ провести новое расследование происхождения коронавируса

Лидеры саммита G7 выпустят заявление с требованием к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начать новое расследование источника происхождения коронавируса. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на проект коммюнике встречи.

Авторы документа намерены вновь поднять вопрос о том, что SARS-CoV-2, вероятно, распространился из лаборатории в Ухане.

Представители "большой семерки" призовут к расследованию возможных гипотез относительно первичной передачи вируса человеку, пишет Regnum.

Ранее США уже призвали ВОЗ провести очередное расследование, в том числе и на территории Китая.

Вашингтон запросил у Евросоюза поддержку в исследовании происхождения нового коронавируса. Штаты предлагают провести "прозрачное, научно обоснованное" исследование происхождения SARS-CoV-2, которым будут руководить эксперты.

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Теги: G7, ВОЗ, коронавирус



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