Депутатам заксобрания Прикамья и городских дум разрешили лично присутствовать на заседаниях

В Пермском крае разрешили проведение заседаний заксобрания и городских дум в очном формате. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях для противодействия COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Теперь депутаты смогут присутствовать в зале заседания. Для этого в установленном порядке принимается соответствующее решение.

Это не единственное послабление. Так, власти края разрешили проводить культурные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, Дня города Перми, а также дней муниципальных образований Пермского края. Однако проходить праздники должны на открытом пространстве и с предварительным уведомлением Роспотребнадзора о проводимых мероприятиях.

Предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться на территории проведения мероприятия, исчисляется исходя из расчета один человек на четыре кв. метра.

Изменения в указ вступают в силу с момента официального опубликования документа.