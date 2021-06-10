Ликвидировать и запретить: Мосгорсуд признал ФБК* экстремистской организацией

Мосгорсуд поздно ночью в среду вынес решение о признании Фонда борьбы с коррупцией* (он же ФБК*) экстремистской организацией. Суд постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории России, передает РИА Новости.

Ранее иск о признании ФБК* экстремистской организацией подала прокуратура. В суде согласились с позицией надзорного ведомства: ""ФБК* создавал условия "для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", а его целью было изменение основ конституционного строя, "в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Защита сочла доводы прокуратуры необоснованными. Адвокат, представлявший интересы организации, отметил, что сменяемость власти – это базовый конституционный принцип, а понятие "цветная революция" вообще не является юридическим и не может служить аргументом в подобном споре. Защита намерена обжаловать решение суда.

Стало также известно, как распорядятся имуществом ФБК*: его направят на погашение задолженностей, а остатки поступят в бюджет.

*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента