10 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске избрали меру пресечения главному энергетику ЖК по делу о смерти ребенка от удара таком

В Челябинске суд избрал меру пресечения в отношении главного энергетика жилищного комплекса, обвиняемого в причинение смерти по неосторожности 10-летнему мальчику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца.

Напомним, тело ребенка с признаками поражения электрическим током обнаружили вечером 6 июня на территории одного из жилищных комплексов города. По предварительным данным, мальчик взялся руками за оголенный провод лежащий на земле.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок находящихся на территории подконтрольного ему жилого комплекса, что привело к гибели ребенка.

Мужчина вину признал.

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Теги: ребенок, удар током, уголовное дело, энергетик,



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