МИД назвал условия исключения США из списка недружественных стран

Россия исключит США из списка недружественных стран, когда те прекратят недружественную политику и вмешательство во внутрироссийские дела, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.

По его словам, Вашингтону в том числе необходимо отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы и постоянного вмешательства во внутренние дела страны, а также от противодействия партнерства с Москвой на международной арене.

Рябков подчеркнул, до введения списка недружественных стран в России не было юридической базы, но теперь она появилась и оснований для ее пересмотра пока нет.

Ранее правительство утвердило список недружественных РФ стран. В перечень вошли только две страны: США и Чехия. Россия может запретить недружественным государствам нанимать в посольство, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории РФ.

Как сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Россия может ответить на недружественные действия других стран, это могут быть как экономические, так и силовые меры.