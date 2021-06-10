Прокуратура проверяет предприятие, чей автобус насмерть сбил шесть человек в Свердловской области

Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП на Среднем Урале, в котором погибли люди. Начата проверка автотранспортного предприятия.

Авария случилась утром 10 июня на остановке общественного транспорта в закрытом городе Лесной - у маршрутного автобуса №4 отказали тормоза. По предварительным данным, в результате погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, водитель ООО "Нижнетуринское автотранспортное предприятие" сбил сотрудников местного комбината, направлявшихся на работу. В ходе начавшейся проверки будет установлено, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель - медицинский осмотр. Также будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли он все положенные ремонтные работы.

Новый прокурор региона Борис Крылов взял на контроль ход и результаты проверки.