10 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
знак автобус остановка (2007) | Фото:

Прокуратура проверяет предприятие, чей автобус насмерть сбил шесть человек в Свердловской области

Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП на Среднем Урале, в котором погибли люди. Начата проверка автотранспортного предприятия.

Авария случилась утром 10 июня на остановке общественного транспорта в закрытом городе Лесной - у маршрутного автобуса №4 отказали тормоза. По предварительным данным, в результате погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, водитель ООО "Нижнетуринское автотранспортное предприятие" сбил сотрудников местного комбината, направлявшихся на работу. В ходе начавшейся проверки будет установлено, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель - медицинский осмотр. Также будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли он все положенные ремонтные работы.

Новый прокурор региона Борис Крылов взял на контроль ход и результаты проверки.

Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области(2021)|Фото: Telegram / Mash

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Теги: автобус, ДТП, Лесной, прокуратура



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Ранее 10.06.2021 08:39 Мск Подробности ДТП на Урале: все погибшие были пешеходами, а пострадавшие ехали в автобусе

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Ранее 10.06.2021 07:11 Мск В свердловском ЗАТО автобус влетел в остановку - погибли шесть человек


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