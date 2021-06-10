В свердловском ЗАТО автобус влетел в остановку - погибли шесть человек

В закрытом городе Лесной (Свердловская область) автобус врезался в остановку общественного транспорта. Как сообщили в ГИБДД, в результате происшествия погибли шесть человек, ещё пятеро пострадали.

По предварительным данным, у служебного автобуса, который перевозил рабочих одного из предприятий, отказали тормоза.

Как сообщает ДИП Свердловской области, на место происшествия вылетают три вертолета медицины катастроф. Принято решение госпитализировать пострадавших в областные медучреждения.