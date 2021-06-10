10 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
лесной (2018) | Фото: Накануне.ru

В свердловском ЗАТО автобус влетел в остановку - погибли шесть человек

В закрытом городе Лесной (Свердловская область) автобус врезался в остановку общественного транспорта. Как сообщили в ГИБДД, в результате происшествия погибли шесть человек, ещё пятеро пострадали.

По предварительным данным, у служебного автобуса, который перевозил рабочих одного из предприятий, отказали тормоза.

Как сообщает ДИП Свердловской области, на место происшествия вылетают три вертолета медицины катастроф. Принято решение госпитализировать пострадавших в областные медучреждения.

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Теги: ДТП, автобус, Лесной



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2021 08:39 Мск Подробности ДТП на Урале: все погибшие были пешеходами, а пострадавшие ехали в автобусе
Ранее 10.06.2021 07:43 Мск Прокуратура проверяет предприятие, чей автобус насмерть сбил шесть человек в Свердловской области


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