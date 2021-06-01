Опасения Зеленского на счет отключения от транзита российского газа беспочвенны - Кремль

В Кремле прокомментировали слова Владимира Зеленского о том, что Россия обязательно остановит транзит газа через Украину, когда достроит газопровод "Северный поток-2".

Высказывания из Киева были посвящены известям о том, что Вашингтон раздумывает над отменой санкций в отношении "СП-2". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона может только приветствовать намерения администрации Белого дома.

При этом в Москве заверяют, что опасения Зеленского беспочвенны. "Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", - заявил Песков.