02 Июня 2021
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Общество В России
Вытрезвитель (2020) | Фото: facebook.com/Иван Блинов

Вода, спальное место, одежда: в правительстве подготовили правила работы вытрезвителей

Минздрав, Минтруд и МВД РФ подготовили подзаконный акт, который регламентирует воссоздаваемую в России систему вытрезвителей, передает РИА Новости.

Так, в проекте документа говорится, что вытрезвители будут помогать лицам в состоянии  алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, не имеющим медицинских показаний для стационара.

Пьяные получат возможность "естественного вытрезвления". Приходить в себя они будут на отдельном спальном месте, им выдадут воду и одежду, а также окажут психологическую и социально-правовую помощь, доврачебную помощь, при необходимости – посодействуют в трудоустройстве.

Напомним, закон о возвращении вытрезвителей был принят под занавес 2020 года, а в первом чтении его и вовсе приняли еще в 2019-м. Документ предлагает оказание "помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

В пояснительной записке говорится, что власти субъектов РФ и муниципальные власти должны организовать работу вытрезвителей. Правила работы вытрезвителей будут устанавливать Минздрав, Минтруд и МВД, а вот расходы на создание системы лягут на региональные бюджеты.

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Теги: вытрезвитель, россияне, правила



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