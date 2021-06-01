Защита Платошкина подала апелляцию на приговор Гагаринского суда Москвы

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин обжаловал приговор, вынесенный ранее Гагаринским судом Москвы. Апелляционные жалобы защиты приняты канцелярией суда, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Платошкину назначили пять лет условно и штраф в размере 700 тыс. руб. Политолога обвинили в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Платошкин себя виновным не признал и все время заявлял о политической мотивации всех возбужденных в отношении него дел.