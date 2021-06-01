Песков рассказал о приоритетах РФ на Петербургском экономическом форуме

В среду, 2 июня в Петербурге стартует крупнейший в стране Международный экономический форум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каких результатов ждут от предстоящего мероприятия.

«Традиционно, конечно, это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России… Внутренняя инвестиционная привлекательность – это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны. Поэтому, как правило, мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода», - рассказал пресс-секретарь президента РФ.

На фоне эпидемиологической ситуации в стране в мероприятии может участвовать не более 5 тысяч человек. В 2019 году на форуме было 19 тысяч человек, а годом ранее – 18 тысяч человек. Но, несмотря на небольшое число участников в этом году, форум может стать крупнейшим с начала пандемии.

Мероприятие будет проходить в КВЦ «Экспофорум» при соблюдении антикоронавирусных мер безопасности. В этом году участники ПМЭФ смогут наконец исправить негативные последствия отмены прошлогоднего форума, когда множество организаций не смогли своевременно достигнуть всех договоренностей, обсуждавшихся еще в 2019 году.

Первый день форума будет посвящен малому и среднему бизнесу, а в остальные дни пройдут различные мероприятия, выставки, фестиваль культуры. Помимо прочего на форуме представят несколько крупных инновационных проектов. Как пишет Telegram-канал «Индекс перемен», петербургский комитет по инвестициям намерен согласовать с компанией «Мегалайн» два масштабных проекта.

Первый из них - реновация территории промзоны у станции «Горская». В этой локации компания планирует строительство инновационного центра, морского кластера, рекреационных зон, набережной, музея дамбы с обзорной башней и яхтенной гавани, который привлечет большое внимание туристов. В рамках другого проекта планируется возведение сети транспортно-пересадочных узлов, которые существенно разгрузят дороги, а также сделают пересадки с одного вида транспорта на другой более комфортными. Если пилотный ТПУ на «Старой деревне» будет успешно функционировать, то в городе построят 61 узел.

Кроме того, компания «Мегалайн» совместно с «Зингер Девелопмент» представит концепт под названием «Залив островов». На форуме можно будет увидеть модель будущего объекта.

В рамках проекта планируется строительство искусственного острова, на котором возведут жилые и коммерческие здания. При реализации проекта будут учтены все передовые технологии, включая использование экологичных материалов.

Также 4 июня на ПМЭФ выступит президент РФ Владимир Путин. В рамках мероприятия у него запланировано несколько важных встреч с представителями других стран.