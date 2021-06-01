Экс-депутат Госдумы Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба

СМИ сообщили о задержании оппозиционного политика, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по подозрению в причинении имущественного ущерба. Некоторые Telegram-каналы также передали информацию о задержании директора подконтрольной Гудкову фирмы (тетя политика). РИА Новости сообщает о задержании по подозрению в неуплате аренды.

Канал "112" сообщает: "Дмитрия Гудкова задержали в порядке 91 статьи, он будет помещён в ИВС. За это время ГСУ ГУ МВД обратится в суд для избрания ему меры пресечения".

Сегодня на протяжении всего дня обыски проходили дома у Гудкова и его родственников, в частности, у его отца – также политика – Геннадия Гудкова.