Ростех не намерен отказываться от строительства мусоросжигательных заводов - Чемезов

01 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Москва
Сергей Чемезов, Денис Мантуров, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

Ростех не намерен отказываться от строительства мусоросжигательных заводов - Чемезов

Ростех не собирается отказываться от строительства 25 мусоросжигательных заводов по России. Госкорпорация продолжает искать возможности финансирования проекта за счет государства, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК.

Напомним, в правительстве у проекта Ростеха есть оппоненты – это вице-премьер Виктория Абрамченко, Минприроды и Минэнерго, не в восторге, судя по всему, от затеи и Минфин. Зато строительство периодически поддерживает Минпромторг, вместе с которым Ростех придумывает то одну, то другую схему финансирования с использованием государственных денег.

В мае глава Минприроды Александр Козлов в очередной раз заявил, что государство не намерено тратить деньги на этот проект Ростеха, впрочем, вставлять палки в колеса не станет, если корпорация найдет коммерческие возможности финансирования: "Минприроды не против энергетической утилизации как таковой, но мы принципиально выступаем за то, чтобы этот вид утилизации находился в конце списка возможной поддержки", - заявил глава Минприроды.

Проектом, напомним, занимается "дочка" госкорпорации – компания "РТ-Инвест". Инвестиции оцениваются в 1,3 трлн руб., и привлечь их исключительно из частных средств компания не может и не хочет.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ростех, сергей чемезов, мусоросжигательный завод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети