Ростех не намерен отказываться от строительства мусоросжигательных заводов - Чемезов

Ростех не собирается отказываться от строительства 25 мусоросжигательных заводов по России. Госкорпорация продолжает искать возможности финансирования проекта за счет государства, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК.

Напомним, в правительстве у проекта Ростеха есть оппоненты – это вице-премьер Виктория Абрамченко, Минприроды и Минэнерго, не в восторге, судя по всему, от затеи и Минфин. Зато строительство периодически поддерживает Минпромторг, вместе с которым Ростех придумывает то одну, то другую схему финансирования с использованием государственных денег.

В мае глава Минприроды Александр Козлов в очередной раз заявил, что государство не намерено тратить деньги на этот проект Ростеха, впрочем, вставлять палки в колеса не станет, если корпорация найдет коммерческие возможности финансирования: "Минприроды не против энергетической утилизации как таковой, но мы принципиально выступаем за то, чтобы этот вид утилизации находился в конце списка возможной поддержки", - заявил глава Минприроды.

Проектом, напомним, занимается "дочка" госкорпорации – компания "РТ-Инвест". Инвестиции оцениваются в 1,3 трлн руб., и привлечь их исключительно из частных средств компания не может и не хочет.