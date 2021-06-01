01 Июня 2021
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Экономика В России Москва
Денис Мантуров (2019) | Фото: Накануне.RU

Гроза миновала: на совещании у Мантурова не стали обсуждать повышение налогов для металлургов

Несмотря на ожидания, вопрос повышения налогов для металлургов не обсуждался на сегодняшнем отраслевом совещании в Минпромторге, сообщили в ведомстве. На встрече, которую возглавил министр Денис Мантуров, также присутствовали представители Минфина и Минэкономразвития, а вот первый вице-премьер Андрей Белоусов, который накануне и высказал идею о взыскании дополнительных средств с владельцев металлургических предприятий, не приехал.
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С металлургами обсудили возможность закупок металлопродукции в Росрезерв. "Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период", - цитирует РИА Новости сообщение Минпромторга.

Также обсуждались прямые долгосрочные контракты по государственным "стройкам". Власти готовы обсуждать возможность увеличения глубины таких контрактов на период до нескольких лет. Металлурги же подтвердили готовность предоставлять скидки по таким контрактам. Сейчас список тех, с кем могут быть заключены договоры, определяется совместно с Минстроем.

Напомним, Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых.

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Теги: металлурги, денис мантуров, налоги, андрей белоусов



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Ранее 01.06.2021 00:01 Мск Стало известно о подготовке совещания Мантурова с металлургами

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