01 Июня 2021
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Политика Южный ФО
Константин Федорович Затулин, руководитель Института стран СНГ (2012) | Фото: megabook.ru

Затулин объявил о своей победе на праймериз и призвал руководство сочинской ячейки "ЕР" уйти в отставку

Депутат Госдумы Константин Затулин призвал руководство сочинского отделения "Единой России" уйти в отставку после скандала на партийных праймериз.

На официальном сайте предварительных выборов результаты голосования по Краснодарскому краю до сих пор не опубликованы. "К сожалению, результаты предварительного голосования по данному региону пока еще отсутствуют - они станут доступны после окончания подсчета бюллетеней и обработки. Предварительное голосование проходит по смешанной системе (онлайн плюс оффлайн)", - говорится в сообщении системы.

Между тем, сайт краевой ячейки "ЕР" результаты опубликовал: по данным отделения, в 50-м одномандатном округе в Сочи победил Затулин.

Примечательно, что еще накануне его оппонент и основной кандидат Виталий Игнатенко объявил победителем себя, сославшись на данные очного голосования (он никак не объяснил, каким образом получил к ним доступ).

После объявления результатов на сайте краснодарского отделения "Единой России" в сети появилось письмо, подписанное Затулиным. В нем он сообщает о подтасовках на выборах, обвиняет в нечестной игре администрацию Сочи, которая дискредитировала не только себя, но и скомпрометировала "Единую Россию". Тем не менее, депутат считает "злоупотребления, допущенные на праймериз "Единой России" на территории Сочи, - исключение, а не правило для нашей партии". Он обратился к председателю сочинского отделения "ЕР" Алексею Копайгородскому и исполнительному секретарю отделения Вере Пашковой "с предложением добровольно уйти со своих постов". Комментариев от краевого руководства партии, из Москвы или от самого Игнатенко, который также считает себя победителем, пока не поступало.

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Теги: константин затулин, праймериз, единая россия, сочи, виталий игнатенко



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Ранее 01.06.2021 08:40 Мск Кубань до сих пор не опубликовала результаты праймериз "ЕР"

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