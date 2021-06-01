"Побег года": в сети обсуждают видео с полицейским УАЗиком и неудачливым беглецом

В сети обсуждают забавное видео с полицейским УАЗиком, снятое на авторегистратор в мордовском Саранске. Ролик уже окрестили "Побегом года".

В кадр одному из автомобилистов попался полицейский автомобиль. В пробке из заднего отделения УАЗика – оттуда, где обычно запирают нарушителей – тихонько выбирается этот самый нарушитель. Чуть покачиваясь, он прикладывает указательный палец к губам, как бы прося оператора не выдавать его. После чего медленно, но уверенно уходит. Оператор и его спутники заливаются смехом, в это время полицейские обнаруживают пропажу и кидаются в погоню. Уже через несколько секунд беглец настигнут и довольно жестко погружен уже в центральное отделение. Напоследок один из полицейских с досадой заглядывает в открытое заднее отделение.

В комментариях обсуждают, что же беглец сделал не так. Одно из предположений – громко хлопнул дверью. Но, вероятно, контролировать свои движения мужчина мог с трудом. По сообщениям СМИ, задержанный был пьян.