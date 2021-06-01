01 Июня 2021
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Boeing-737 Боинг самолет Кольцово Белавиа авиакомпания (2010) | Фото: Накануне.RU

Прорабатывается открытие рейсов из Белоруссии в Крым - Лукашенко

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос об открытии из последней рейсов в Крым, сообщил Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с соседним государством.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - цитирует "Белта" белорусского президента.

"Я думаю, тут не будет проблем, - добавил Лукашенко. - Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".

"Мы не можем запретить лететь в Крым через Украину. Это же не мы инициаторы. Я задал вопрос Порошенко: "А как мне теперь в Крым попасть?" - "Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину". Я говорю: "Понял". Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию, - заявил Лукашенко. - Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов".

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Теги: александр лукашенко, крым, украина



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