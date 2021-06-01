Сенатор предложил на международном уровне поставить вопрос о геноциде советского народа во время Второй мировой

Госдума в среду, 2 июня, во втором чтении рассмотрит законопроект, запрещающий отождествлять роль ССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Ко второму чтению были внесены три поправки, две из которых – юридико-технические, а одна – содержательная, она предлагает добавить в текст закона упоминание и милитаристской Японии.

Законопроект сегодня обсуждали на круглом столе в Совете Федерации под председательством одного из соавторов документа – сенатора Алексея Пушкова. Участники мероприятия предлагали законодателям внести и другие поправки. Например, некоторые считают, что без соответствующего наказания запрет действовать не будет, поэтому предлагали статьи для Административного и даже Уголовного кодекса.

Также научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков поддержал предложение Пушкова на счет вынесения на международное обсуждение вопроса о признании действий фашистской Германии и ее союзников геноцидом советского народа. Мягков же предложил добавить в закон формулировку, которая запретит обвинять Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Пушков, организовавший круглый стол с названием "Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии", заметил: "В Европе тоже есть мемориальные законы, которые запрещают ставить под сомнение некоторые истины. Например, про публичное отрицание холокоста. Наши критики говорят, что есть слишком много доказательств существования холокоста. На мой взгляд, существует очень много доказательств, что СССР и Германия во время войны действовали по-разному. Это чисто идеологические выверты. Критика этого закона – не исторически содержательная, а пропагандистская", - заявил сенатор.