01 Июня 2021
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Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-замминистра экономразвития Челябинской области возглавила центр "Мой бизнес"

Генеральный директор центра "Мой бизнес" Челябинской области Артур Юсупов ушел в отставку. Временно исполнять обязанности руководителя центра будет Ирина Казанцева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе института поддержки предпринимательства

До 2015 года Ирина Казанцева занимала пост заместителя министра экономического развития Челябинской области, возглавляла Фонд содействия кредитованию Челябинской области, с 2016 года занимает должность заместителя генерального директора центра "Мой бизнес".

Артур Юсупов возглавил Ассоциацию институтов развития предпринимательства "Мой бизнес".

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Теги: Артур Юсупов, Ирина Казанцева, Мой бизнес, назначение,



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