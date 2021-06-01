Экс-замминистра экономразвития Челябинской области возглавила центр "Мой бизнес"

До 2015 года Ирина Казанцева занимала пост заместителя министра экономического развития Челябинской области, возглавляла Фонд содействия кредитованию Челябинской области, с 2016 года занимает должность заместителя генерального директора центра "Мой бизнес".

Генеральный директор центра "Мой бизнес" Челябинской области Артур Юсупов ушел в отставку. Временно исполнять обязанности руководителя центра будет Ирина Казанцева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе института поддержки предпринимательства

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