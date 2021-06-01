Экс-замминистра экономразвития Челябинской области возглавила центр "Мой бизнес"
Генеральный директор центра "Мой бизнес" Челябинской области Артур Юсупов ушел в отставку. Временно исполнять обязанности руководителя центра будет Ирина Казанцева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе института поддержки предпринимательства
До 2015 года Ирина Казанцева занимала пост заместителя министра экономического развития Челябинской области, возглавляла Фонд содействия кредитованию Челябинской области, с 2016 года занимает должность заместителя генерального директора центра "Мой бизнес".
Артур Юсупов возглавил Ассоциацию институтов развития предпринимательства "Мой бизнес".