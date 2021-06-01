Вениамин Кондратьев: Нам важно, чтобы дети оздоровились, получили море эмоций и уехали из лагерей отдохнувшими и окрепшими

В день защиты детей губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел в Сочи специальное совещание по вопросам обеспечения санэпидбезопасности отдыха и оздоровления детей, детской занятости, организации работы пришкольных лагерей и дополнительное образование в каникулярное время, передает корреспондент Накануне.RU. А перед этим глава региона побывал в гимназии № 15, где работает один из 990 пришкольных лагерей, открытых в Краснодарском крае.

"В детских пришкольных лагерях создаем все условия не только для комфортного отдыха детей, но и получения дополнительного образования во время каникул в игровой форме. В свою очередь и родители знают, что их дети находятся под присмотром взрослых и заняты полезным делом", – отметил Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, всего в летний период в регионе будут открыты 115 стационарных лагерей и санаториев, 990 пришкольных лагерей и 376 лагерей труда и отдыха. По инициативе Вениамина Кондратьева допустимую загрузку детских здравниц на Кубани увеличили до 75%. При этом, школьники региона также смогут отдохнуть, так как на покупку путевок из регионального бюджета выделено 872 млн рублей.

"В летний сезон лагеря и здравницы Кубани примут около 360 тысяч детей, в том числе 145 тысяч приедут к нам из других регионов. Особое внимание необходимо уделить соблюдению всех санитарных требований. Нам важно, чтобы дети оздоровились, получили море эмоций и уехали из лагерей отдохнувшими и окрепшими", – сказал в ходе совещания Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор края Анна Минькова сообщила, что в 2021 году на проведение детской оздоровительной кампании предусмотрено 2,3 млрд рублей. По программе «Дети Кубани» для ребят закупили 30 тысяч путевок. В приоритетном порядке получить их могут дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, имеющие инвалидность либо из семей, где один из родителей имеет инвалидность, дети из многодетных семей либо находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на профучетах. Еще 40 млн региональные власти направили на софинансирование мероприятий по организации отдыха 4 тысяч детей в 14 муниципальных лагерях.

Кроме того, в Краснодарском крае уже не первый год реализуется региональная мера по предоставлению компенсации родителям за путевку. Жители края уже обратились за поддержкой по 2 тысячам путевок на 33 млн рублей.

Анна Минькова сообщила, что в крае работают две здравницы, подведомственные краевому министерству труда и социального развития - в Апшеронске и Анапе. Сейчас администрация края ведет работы по восстановлению детского лагеря в Геленджике - идет оформление земли в бессрочное пользование, в этом году планируют решить вопросы с коммуникациями, в следующем отремонтировать лагерь, чтобы в 2023 году принять детей.

Стоит отметить, что 1 июня на Кубани было насыщено делами, посвященными детству и решению социальных вопросов детей. В частности, в Геленджике и станице Тбилисской открыли новые детсады. В Геленджике новый корпус детского сада № 2 «Светлячок» передали от инвестора в муниципальную собственность. А в станице Тбилисской после капитального ремонта открыли детский сад № 1 «Колокольчик», рассчитанный на 70 детей. Здесь полностью отремонтировали системы отопления, электроснабжения, канализацию, потолок, стены, провели внутренние отделочные работы. Привели в порядок фасад учреждения и заменили ограждение.

Масштабное строительство объектов образования на Кубани ведется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. По краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации национальных проектов в регионе одновременно возводят около 50 детских садов и школ.