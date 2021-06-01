Губернатор Югры обсудит на ПМЭФ сотрудничество власти и коренных народов

Губернатор Наталья Комарова примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве в сферах экономического, научного, культурного, цифрового развития, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В частности, глава региона подпишет соглашения с ПАО "Сбербанк", РАНХиГС, государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию ЖКХ,министерством культуры, государственным Русским музеем, нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ" и городом Когалымом, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ". В ходе сессии "Роль креативных проектов в развитии творческих городов" Наталья Комарова вместе с экспертами фонда президентских грантов, благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и другими обсудит аспекты влияния креативных индустрий на предпринимательство, решение локальных проблем, развитие малых городов и сельских поселений.

В рамках сессии "Инфраструктура со знаком качества. Как меняется взгляд инвесторов на проекты?" глава региона представит югорский опыт в выработке эффективныхподходов к экспертизе проектов, снижении количества административных барьеров. На сессии "Устойчивое развитие северных территорий и коренных народов" Наталья Комарова, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, президент университета Арктики Ларс Куллеруд, послы Канады, Норвегии, Финляндии в России и другие эксперты обсудят нюансы взаимодействия государства и бизнеса с коренными народами, соблюдения баланса интересов между развитием промышленности и сохранением традиционного природопользования, приоритеты устойчивого развития коренных народов.

ПМЭФ состоится со 2 по 5 июня. 4 июня на пленарном заседании очно выступит Владимир Путин.