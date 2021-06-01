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Политика Тюменская область Уральский ФО
особый противопожарный режим, природные пожары, лесной пожар (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлили до 20 июня

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении особого противопожарного режима до 20 июня, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Решение о продлении режима было принято из-за установления в регионе V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Пожароопасная обстановка в лесах не улучшается. Также в области с 11 мая действует режим ЧС регионального характера в лесах.

Жителям Тюменской области запрещено посещать леса, а также разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках.

Напомним, что в мае в Тюменской области сложилась сложнейшая ситуация с лесными пожарами, в регионе действовало более 60 пожаров площадью 24 тыс. га, они вплотную подходили к Тюмени, уничтожали садовые товарищества и угрожали предприятиям. На тушение горящих лесов приезжали пожарные из других регионов страны.

В настоящий момент ситуация с природными пожарами остается напряженной, принимаются меры по стабилизации лесопожарной обстановки. За сутки возникло три лесных пожара на общей площади 15,2 га и один ландшафтный пожар на общей площади 100 га.

В настоящий момент в регионе действует 20 лесных пожаров и три ландшафтных пожара. Часть из них уже локализована.

Ликвидировать удалось шесть лесных пожаров на общей площади 951,4 га.

Кроме того, сегодня в соцсетях распространили видеозапись пожарных-десантников, которые оказались в кольце огня. Спастись огнеборцам удалось, просидев около часа в ледяной воде.

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Теги: противопожарный режим, пожар, лес, Александр Моор



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