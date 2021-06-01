Свердловская область заявила о готовности к выставке "Иннопром"-2021

Правительство Свердловской области заявило о готовности к проведению выставки "Иннопром-2021" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. В этом году площадь местного стенда будет увеличена на 32% по сравнению с 2019 г. и превысит 1 тыс. кв.м.

"Экспозиция представляет собой единое пространство с разделением на тематические зоны: welcome-зона "Уральский дом" площадью 260 квадратных метров и имиджевая экспозиция региона на площади 800 квадратных метров. Стенд региона будет посвящен нескольким тематикам: гибкая производственная система, гибкие технологии, адаптивный продукт", – сказала эксперт проекта Виктория Казакова.

Специально для выставки выделены 1, 2 и 3 павильоны выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Для свердловской площадки выделен павильон №3 рядом с экспозицией страны-партнера, Италии. Помимо нее участие в выставки примут Беларусь, Бельгия, Германия, Венгрия, Узбекистан и Япония. Ожидается участие не менее восьми министров экономики и промышленности зарубежных стран.

"Отрадно, что обстановка в регионе позволяет нам вернуться к проведению "Иннопрома" в традиционном очном формате, выставка состоится с 5 по 8 июля. Сейчас занято порядка 85% площадей. Знаю, что многие международные компании из-за пандемии намерены заявиться на участие в выставке ближе к событию, когда появится определенность, например, с авиасообщением. Для стратегических партнеров мы держим свободные площади. Выполняя поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, мы принимаем активное участие в развитии бренда "Иннопром" за рубежом. Знаю, что многие компании "Иннопромом" из-за того, чтоб в связи с пандемией остается неизвестная ситуация, например, с авиасообщением", – сказал заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Аккредитация для экспонентов и со-экспонентов уже открыта, а с сегодняшнего дня она открывается и для других категорий посетителей. Начиная с 1 июля аккредитоваться можно и на площадке выставочного комплекса начнет, где участники могут получить бейджи. За четыре дня проведения выставки планируется провести свыше 150 мероприятий с более 500 спикерами и экспертами, включая руководителей крупнейших компаний из разных стран мира.