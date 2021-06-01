Свердловская область заявила о готовности к выставке "Иннопром"-2021

01 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Иннопром-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область заявила о готовности к выставке "Иннопром"-2021

Правительство Свердловской области заявило о готовности к проведению выставки "Иннопром-2021" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. В этом году площадь местного стенда будет увеличена на 32% по сравнению с 2019 г. и превысит 1 тыс. кв.м.

"Экспозиция представляет собой единое пространство с разделением на тематические зоны: welcome-зона "Уральский дом" площадью 260 квадратных метров и имиджевая экспозиция региона на площади 800 квадратных метров. Стенд региона будет посвящен нескольким тематикам: гибкая производственная система, гибкие технологии, адаптивный продукт", – сказала эксперт проекта Виктория Казакова.

Специально для выставки выделены 1, 2 и 3 павильоны выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Для свердловской площадки выделен павильон №3 рядом с экспозицией страны-партнера, Италии. Помимо нее участие в выставки примут Беларусь, Бельгия, Германия, Венгрия, Узбекистан и Япония. Ожидается участие не менее восьми министров экономики и промышленности зарубежных стран.

"Отрадно, что обстановка в регионе позволяет нам вернуться к проведению "Иннопрома" в традиционном очном формате, выставка состоится с 5 по 8 июля. Сейчас занято порядка 85% площадей. Знаю, что многие международные компании из-за пандемии намерены заявиться на участие в выставке ближе к событию, когда появится определенность, например, с авиасообщением. Для стратегических партнеров мы держим свободные площади. Выполняя поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, мы принимаем активное участие в развитии бренда "Иннопром" за рубежом. Знаю, что многие компании "Иннопромом" из-за того, чтоб в связи с пандемией остается неизвестная ситуация, например, с авиасообщением", – сказал заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Аккредитация для экспонентов и со-экспонентов уже открыта, а с сегодняшнего дня она открывается и для других категорий посетителей. Начиная с 1 июля аккредитоваться можно и на площадке выставочного комплекса начнет, где участники могут получить бейджи. За четыре дня проведения выставки планируется провести свыше 150 мероприятий с более 500 спикерами и экспертами, включая руководителей крупнейших компаний из разных стран мира.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Иннопром, Екатеринбург, площадка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети