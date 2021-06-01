Минпромторг допустил дефицит куриных яиц

Падение закупочных цен на куриные яйца чревато их дефицитом, так как несет риски снижения поголовья несушек, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Чиновник рассказал, что когда недавно яйца значительно упали в цене, "тендеры "свалились" до 40 рублей", он радовался так же, как когда "Белый Бим нашелся". Но, по словам замминистра, это оказалось "несчастьем для агрокомплекса", передает "Интерфакс".

Сейчас необходимо убедить ритейл повысить цены, чтобы не сократилось поголовье кур и "все-таки мы не получили дефицит", пояснил Евтухов.

Ранее российские производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию.

Производители объясняют ситуацию сезонным сокращением спроса после Пасхи, а также с существенным ростом издержек. Не исключено, что некоторые компании в таких условиях сократят поголовье несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции.

Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке, ситуацию с птицеводческой продукцией в ведомстве считают стабильной. По данным министерства, ситуация с ценами останется стабильной благодаря новым мерам поддержки птицеводческой отрасли