"Вроде не жадный мужик-то": Путин предложил главе "Сургутнефтегаза" помочь многодетным

01 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра В России
тюменский нефтегазовый форум (2018) | Фото: Накануне.RU

"Вроде не жадный мужик-то": Путин предложил главе "Сургутнефтегаза" помочь многодетным

Путин попросил "форбса" Владимира Богданова, возглавляющего "Сургутнефтегаз", оказать помощь многодетным семьям, члены которых работают в его компании.

В День защиты детей президент России провел видеоконференцию с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Среди таких россиян оказалась семья Ситиных из Омской области. Глава семьи Сергей Ситин, как выяснилось, работает в СНГ водителем, получает около 100 тыс. руб. в месяц. По словам многодетного отца, на работе для первоклассников-детей сотрудников выдают подарки, также ему выдали бесплатную путевку в санаторий.

"Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи", - заметил Путин и тут же добавил: "Пусть он посмотрит в "Сургутнефтегазе" - компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую". "А, Владимир Леонидович? Хорошо? Он слышит нас наверняка. Вот и поможет", - заключил глава государства.

Напомним, что компания "Сургутнефтегаз" уже давно известна гигантской по размерам валютной "кубышкой". А девальвация рубля в 2020 году на 20% к доллару и на 32% к евро принесла компании еще 590 млрд руб., или 8 млрд долларов, таким образом, "кубышка" увеличилась с 2,977 до 3,567 трлн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владимир богданов, многодетные семьи, сургутнефтегаз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети