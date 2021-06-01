"Вроде не жадный мужик-то": Путин предложил главе "Сургутнефтегаза" помочь многодетным

Путин попросил "форбса" Владимира Богданова, возглавляющего "Сургутнефтегаз", оказать помощь многодетным семьям, члены которых работают в его компании.

В День защиты детей президент России провел видеоконференцию с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Среди таких россиян оказалась семья Ситиных из Омской области. Глава семьи Сергей Ситин, как выяснилось, работает в СНГ водителем, получает около 100 тыс. руб. в месяц. По словам многодетного отца, на работе для первоклассников-детей сотрудников выдают подарки, также ему выдали бесплатную путевку в санаторий.

"Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи", - заметил Путин и тут же добавил: "Пусть он посмотрит в "Сургутнефтегазе" - компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую". "А, Владимир Леонидович? Хорошо? Он слышит нас наверняка. Вот и поможет", - заключил глава государства.

Напомним, что компания "Сургутнефтегаз" уже давно известна гигантской по размерам валютной "кубышкой". А девальвация рубля в 2020 году на 20% к доллару и на 32% к евро принесла компании еще 590 млрд руб., или 8 млрд долларов, таким образом, "кубышка" увеличилась с 2,977 до 3,567 трлн руб.