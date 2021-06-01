Итоги праймериз: у Собянина отбивают контроль за московским отделением ЕР?

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой возглавил московское городское отделение "Единой России" вместо Андрея Метельского, запомнившегося перед последними выборами в Мосгордуму как фигурант скандальных антикоррупционых расследований.

"Хочу поблагодарить Андрея Николаевича Метельского за многие годы работы на благо жителей Москвы и партии, за неоценимый вклад в укрепление доверия граждан к Единой России", - написал сам Толстой в своём посте по итогам праймериз.

Учитывая "заслуги" Метельского, который даже не сумел избраться в Мосгордуму, сложно сказать, что за благодарность испытывает Толстой — дежурную вежливость, или это такой толстый троллинг. Сторонние наблюдатели не усмотрели в произошедшем планомерной смены руководства столичного отделения.

"Ваши праймериз, господа, дискредитировать не надо. Их политическая реальность сама уже дискредитировала. Лучше разберитесь и адекватно ответьте: почему вице-спикер Госдумы, журналист Пётр Толстой является членом Высшего совета партии "Единая Россия", но при этом не является членом партии? Вы настолько токсичны, что целый зампред нижней палаты Федерального собрания не хочет к вам вступить официально, придумывая кучу разных отговорок?" - указывал ещё в марте член ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Политолог Дмитрий Орлов, напротив, доволен исходом предварительного голосования и не поднимает вопрос о формальном членстве Толстого в ЕР. "Начинается решающая фаза кампании, и партии в Москве нужен "зубр". Известный, яркий, агрессивный и жёсткий политик. Толстой в этот образ вписывается идеально", - подчёркивает он

Нашлось и те, кто припомнил победителю праймериз высказывания, допущенные ещё во время истории с передачей РПЦ Исакиевского собора. Тогда шоумен и депутат обвинял "разрушителей храмов, выскочивших из-за черты оседлости". "Единая Россия" поставила во главе своей московской организации человека, допускающего антисемитские высказывания. С какой партии берет пример ЕР?" - сетует главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем тг-канале aavst.

По мнению политолога Максима Жарова, в данной ситуации актуальнее не поиск сторонних примеров, а расклад внутри самой ЕР.

"Тот факт, что смена главного московского "единоросса" происходит на следующий день после партийных праймериз, говорит о том, насколько сильно недовольны положением дел у ЕР в Москве в АП и центральном аппарате партии. Попытку отобрать у Собянина контроль над мосЕР нельзя не приветствовать. Однако с учетом по-прежнему мощного лоббистского и медийного ресурса "семейных", все ещё опекающих мэра, не исключены неожиданные проблемы у ЕР в Москве в финале кампании", - отметил эксперт в своём ТГ-канале.