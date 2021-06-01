Медведева заподозрили в пристрастии к одежде от Tom Ford

Зампреда Совета безопасности России, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева заподозрили в пристрастии к вещам от модного американского дома Tom Ford.

Медведев встретился с журналистами ИД "Коммерсант" в неформальном образе: на черную футболку-поло он надел черный кожаный пиджак. Несмотря на лаконичный дизайн, модники постарались вычислить обновку Медведева. Telegram-канал "Кстати" предположил, что на Медведеве – изделие Tom Ford. В интернет-магазине московского ЦУМа его сейчас нет в наличии, но вообще его предлагают купить за 531 тыс. руб. Канал тут же призвал Дмитрия Анатольевича к более скромному выбору одежды.

Правда, пристальное изучение модели от американского модного дома заставляет усомниться в правильности выводов анонимных блогеров: у Ton Ford карманы накладные, но без клапанов, у Медведева – с клапанами. Впрочем, нельзя исключать и вариант, что для бывшего российского премьера пиджак кастомизировали – тогда его стоимость явно превышает "магазинную".