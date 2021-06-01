Челябинцев осудили за хищение 13 млн рублей из банкоматов

Двух жителей Челябинска приговорили к срокам в колонии за хищение свыше 13 млн рублей из банкоматов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014-2019 гг. мужчины ночью проникали в отделения почтовой связи, в магазины, где похищали деньги из банкоматов и платежных терминалов. В ноябре 2017 г. они проникли в магазин "Магнит", отключили сигнализацию и похитили из сейфа свыше 80 тыс. руб. Через месяц они проникли в отделение почтовой связи, вскрыв банкомат, похитили свыше 7,2 млн руб.

Всего было совершено 21 преступление. Ущерб составил более 13 млн руб.

Мужчины приговорены к наказанию в виде 5 лет и 5 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.