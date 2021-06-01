Против Пивоварова возбудили дело об участии в нежелательной организации

Уголовное дело об участии в нежелательной в России организации возбудили против экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщил РИА Новости источник.

Ранее стало известно, что Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту, его допросили его в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной.

СУ СКР по Краснодарскому краю подтвердило факт возбуждения дела в отношении 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, "подозреваемого в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ" (статья 284.1 УК РФ),

При этом отмечается, что подозреваемый был задержан "при попытке скрыться". У него дома прошли обыски.

По данным следствия, в августе 2020 года, подозреваемый, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в ее поддержку".

Утром оперативные мероприятия и обыски начались у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, на даче политика Дмитрия Гудкова тоже проводят обыски. Коме того, обыски идут у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России".

* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность