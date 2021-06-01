01 Июня 2021
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Игорь Володин, Алексей Орлов (2021) | Фото: instagram.com/glava.ekb

Мэр Екатеринбурга проверил готовность детских лагерей и вспомнил о советском наследии

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверил готовность детских загородных лагерей уральской столицы к старту летней оздоровительной кампании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, первым объектом, который посетила расширенная делегация, стал лагерь "Уральские самоцветы" в Сысертском районе. В канун нового летнего сезона здесь выполнен широкий комплекс подготовительных работ: капитальный ремонт столовой и спального корпуса, также установлена современная система очистки питьевой воды для пищеблока.

Сегодня лагерь способен принимать до 240 детей в одну смену, однако в связи с эпидемиологическими требованиями наполняемость "Уральских самоцветов", как и всех загородных учреждений отдыха детей, сокращена до 75% от планового показателя. Как рассказал директор лагеря Борис Дрозд, разработана программа обновления материально-технической базы: в частности, госэкспертизу проходит проект реконструкции бассейна с прачечной и медицинским блоком. А в перспективе лагерь должен перейти на круглогодичный режим работы.

Лагерь(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb

Еще одним учреждением, которое проинспектировал Орлов, стал оздоровительный лагерь имени Титова, построенный Свердловским инструментальным заводом в 1962 году. Инфраструктура включает два спальных корпуса, столовую на 200 мест, общежития для сотрудников, административный корпус, медицинский блок и прачечную. Чтобы детям было, где заниматься спортом, на территории обустроена баскетбольная площадка и полоса препятствий.

Игорь Володин, Алексей Орлов(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb

"Побывал в двух загородных лагерях – "Уральские самоцветы" и имени Титова. Прекрасные места Сысертского района, чистый воздух, настоящая благодать. Первые смены стартуют уже сегодня. Отрадно, что нам удалось сохранить инфраструктуру советских пионерских лагерей, традиции детского загородного отдыха. Это направление у нас одно из лучших в России. Летом откроется 21 загородное оздоровительное учреждение, в том числе 18 муниципальных лагерей. Полноценно отдохнуть в них смогут почти 23 тысячи детей. Хорошей погоды и набраться сил, ребята!", - прокомментировал мэр итоги объезда в своем Instagram.

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Теги: Орлов, лагеря, мэр, Екатеринбург



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