Аэропорт Нового Уренгоя перешел на сокращенный режим работы из-за реконструкции

Аэропорт Нового Уренгоя с сегодняшнего дня перешел на новый режим работы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани - часы работы аэропорта теперь с 5.30 и до 16.00.

Корректировка расписания связана с реконструкцией аэропорта, которая будет проводиться между полетами, а также вечером и ночью. Действовать новый распорядок будет до конца октября.

Руководство аэропорта напоминает пассажирам, что в воздушной гавани по-прежнему действуют усиленные меры профилактики распространения коронавируса: термометрия, обязательное ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекция контактных зон, в помещениях работают бактерицидные рециркуляторы. Усиленные меры предпринимаются и при посадке на борт воздушного судна. На большинство рейсов пассажиры допускаются в самолет только при наличии масок.

Напомним, проект масштабной реконструкции аэропорта Новый Уренгой УК "Аэропорты Регионов" ведёт по концессии, заключенной с региональным правительством. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. "квадратов" будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн – в год.

Генеральному подрядчику предстоит реализовать проект строительства нового пассажирского терминала, в основе архитектурной концепции которого лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера – призванный создать уютную атмосферу и сохранить тепло внутри.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет тёплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок общей вместимостью 300 машино-мест. Помимо пассажирского терминала, договор генподряда предусматривает строительство котельной мощностью 14 мВт, которая будет обеспечивать питание терминала.

Согласно договору, срок сдачи объектов – четвертый квартал 2022 г.