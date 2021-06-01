01 Июня 2021
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Общество Пермский край
Окулова 12, Пермь (2021) | Фото: Marina.Roman.Novna

В Перми поданы документы на признание особняка Лихачёва объектом культурного наследия

В Перми горожане, живущие в доме №12 по Окулова, пытаются отстоять старинный дом через признание его объектом культурного наследия. Ранее землю под ним хотели забрать под строительство трансформаторных будок для Театра оперы и балета, однако позже, когда "культурные" помещения перенесли в другое место, здание вновь оказалось в опасности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Неравнодушные горожане оставили на одном из популярных сайтов петицию. По мнению его защитников, здание представляет собою "лицо исторической Перми".

"Когда-то это была типичная пермская жилая застройка конца позапрошлого века, но сегодня, после почти тотального сноса исторического центра, оно стало уникальным. В ходе многолетней дискуссии с властями по поводу сохранения пермской исторической застройки градозащитная общественность годами слышала всегда одно и тоже: "А кто этот ваш такой-то исторический дом сохранять и поддерживать будет?! Откуда у города на это деньги?!". И вот с этим домом мы видим абсолютно противоположную ситуацию: дом находился в частных руках, и эти заботливые хозяйские руки сохранили его в полной целости и сохранности, включая мелкие детали старинного интерьера. И семьи, живущие в этом частном доме на протяжении столетия, выезжать из него вовсе не мечтают, а мечтают, чтобы их родовое гнездо оставили в покое", - говорится в петиции.

В ноябре 2018 г. появилось постановление об изъятии земли под домом "для государственных нужд".

"Основанием для изъятия стала якобы необходимость размещения здесь трансформаторных подстанций для – внимание! – нового здания театра оперы и балета. Самое удивительное – то, что на сегодня строительство нового оперного театра окончательно перенесено в Разгуляй", - говорится в петиции.

У особняка мещан Лихачёвых, собственников домовладения начиная с 1865 г., богатая история, отмечают его защитники. Например, в дружбе с семьёй состоял, был крестным отцом последней хозяйки Александры Лихачёвой (в замужестве Зотиной), бывал частым гостем этого дома легендарный пермский персонаж из купеческого клана "малых" Алиных, купец и общественный деятель Иоанн Алин (Малый), расстрелянный в 1920 г. ЧК как организатор белого подполья.

К моменту публикации новости петицию подписали 3,6 тыс. человек.

"Прошла экспертная работа. Составлено историко-культурное заключение о признании здания объектом культурного наследия. Инспекция обязана проработать поступившее заявление. Здание находится в прекрасном состоянии из-за того, что никогда не было в руках властей – и до революции, и сейчас им владели и владеют живущие в нём люди", - рассказал Накануне.RU активист Роман Юшков.

Окулова 12, Пермь(2021)|Фото: Marina.Roman.Novna

Окулова 12, Пермь(2021)|Фото: Marina.Roman.Novna

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Теги: Окулова 12, дом, Роман Юшков



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