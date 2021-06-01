На ПМЭФ-21 подпишут крупные соглашения

Одним из наиболее многообещающих соглашений должно стать сотрудничество властей со строительной компанией «Мегалайн». Девелопер собирается построить в городе сеть транспортно-пересадочных узлов, а также перепрофилировать промзону «Горская».

В среду, 2 июня, стартует Петербургский международный экономический форум. Одним из ключевых направлений работы ПМЭФ станет определение путей развития Петербурга. В ходе форума представители местной администрации готовы заключить ряд крупных контрактов и соглашений. Договоренности будут касаться таких сфер, как экономика, транспортная и социальная инфраструктура, образование, здравоохранение и культура.

Многообещающим должно стать сотрудничество города со строительной компанией «Мегалайн». На ПМЭФ девелопер представит два масштабных проекта по преобразованию инфраструктуры Петербурга. Первая концепция посвящена модернизации транспортной системы. Представители «Мегалайн» предлагают создать в городе сеть транспортно-пересадочных узлов. В зоне каждого ТПУ будут соединены располагающиеся рядом станции метро, автобусные и трамвайные остановки, ж/д платформы. Транспортно-пересадочные узлы возведут по принципу «сухие ноги»: горожане смогут совершать пересадки с одного вида транспорта на другой в закрытых павильонах. На территории ТПУ девелопер также планирует разместить офисы, гостиницы и рестораны. Концепция подразумевает, что наиболее загруженные зоны Петербурга получат развитую и комфортную в использовании инфраструктуру.

Второй проект компании «Мегалайн» нацелен на реконструкцию промзоны «Горская». «Горская» — это бывшая стройплощадка комплекса защитных сооружений. Девелопер посчитал локацию перспективной для развития бизнеса и туризма. В «Горской» авторы проекта решили разместить шесть объектов: Парк Инноваций, Морской кластер, Музей дамбы со смотровой башней, набережную, прогулочный маршрут, а также здания под офисы. Планируется, что территория получит комплексное развитие. Проект реконструкции площадки подготовили специалисты международного архитектурного бюро MLA+.

В телеграм-канале «Индекс перемен» опубликовано подтверждение, что заключение сделки между городом и «Мегалайн» состоится в ближайшее время. На ПМЭФ девелопер не только представит свои проекты, но и подпишет инвестиционное соглашение на их реализацию. Общая стоимость работ по созданию ТПУ и реконструкции «Горской» оценена в 236 миллиардов рублей. Курированием проектов занимается лично гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Также на ПМЭФ участники смогут ознакомиться с концепцией создания намыва в акватории Невской губы. Проект «Залив островов» подготовлен совместно компаниями «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент». Планируется, что намывную территорию застроят жилой, коммерческой и социальной недвижимостью. Также на острове будет создана экологичная среда и возведена необходимая для жизни инфраструктура. Вопрос реализации проекта находится на этапе обсуждения.

Петербургу требуются новые пути развития, поэтому на городе положительно скажется реализация выбранных на ПМЭФ проектов. К сожалению, в Северной столице не раз имели место случаи невыполнения соглашений. Так, здесь не удалось воплотить в жизнь анонсированные проекты по возведению трамвайной линии от станции метро «Дыбенко» до Кудрово, запуску легкорельсового трамвая и электрички в Сертолово.