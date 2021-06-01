01 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Гусь в квартире в Реже (2021) | Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

Свердловчанка предстанет перед судом за содержание в квартире гусей, индюков и петуха

Жители многоквартирного дома в г. Реж обратились управление Россельхознадзора по Свердловской области с жалобой на соседку, которая проживает в двухкомнатной квартире на пятом этаже вместе с 23 гусями, четырьмя индюками, одним петухом и тремя кошками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Петух в квартире в Реже(2021)|Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

Несмотря на то, что первая выездная проверка была проведена еще осенью прошлого года, гражданка не исполнила выданное ей ранее предписание. В марте хозяйка животных попросила продлить срок исполнения до мая. В связи с этим, сотрудники Россельхознадзора провели повторную выездную проверку 31 мая, однако и в этот день больше двух десятков птиц продолжало находиться в квартире свердловчанки.

"Животные не предоставляются хозяйкой ветеринарным специалистам для обследования, не вакцинированы и не идентифицированы, помет птиц не утилизируется в соответствии с законодательством и хранится в квартире. Характерный запах разносится в соседние квартиры", - сообщили в ведомстве.

Гусь в квартире в Реже(2021)|Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

В отношении гражданки составлен протокол по ч.1 ст.19.5, а также оформлено новое предписание со сроком исполнения до 6 сентября 2021 г. Материалы дела направлены в суд.

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Теги: суд, гуси, индюки, петух, кошки, Реж



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