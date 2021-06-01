Жителя Челябинска оштрафовали за полет квадрокоптера над СИЗО

Жителя Челябинска привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера над территорией СИЗО № 3, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Беспилотное воздушное судное не было поставлено на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Кроме того, полет над СИЗО выполнялся без разрешений органа обслуживания воздушного движения и администрации Челябинска.

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов. Он оштрафован на 32 тыс. рублей.